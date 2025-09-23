Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭാ​വി​യും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 2:02 PM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭാ​വി​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ പ്ര​ധാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭാ​വി​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ പ്ര​ധാ​നം
    cancel
    camera_alt

    ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ അ​ൽ ഉ​മ​ർ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭാ​വി​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക്ലൗ​ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടിങ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ അ​ൽ ഉ​മ​ർ.

    ഗൂ​ഗ്ൾ ക്ലൗ​ഡു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗൂ​ഗ്​ൾ ക്ലൗ​ഡി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ നാ​ഷ​നൽ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ക്ലൗ​ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടിങ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ' എ​ന്ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    കു​വൈ​ത്ത്-​ഗൂ​ഗ്​ൾ ക്ലൗ​ഡ് ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലാ​ണ് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ക്ലൗ​ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ലു​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക്ലൗ​ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടിങ് സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഡേ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​ക്കും അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ ഉ​മ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ വി​ദ​ഗ്ധ​രും വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നാ​ഷ​നൽ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻജിനീ​യ​ർ അ​ബീ​ർ അ​ൽ അ​വാ​ദി ഗൂ​ഗ്ൾ ക്ലൗ​ഡു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ഹ​സ്യാ​ത്മ​ക​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്ത​രം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ അ​വാ​ദി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsDigital Securitygulf news malayalam
    News Summary - Ensuring digital future and security is important
    Similar News
    Next Story
    X