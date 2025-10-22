Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 22 Oct 2025 1:06 PM IST
    22 Oct 2025 1:06 PM IST

    തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ; പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി

    തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ; പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ.​അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ റ​ബാ​ബ് അ​ൽ ഒ​സൈ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സൂ​ഖി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​വാ​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി തൊ​ഴി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ​മേ​ഖ​ല​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സം​ഘ​ടി​ത​വു​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ൽ ഒ​സൈ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സു​സ്ഥി​ര തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:inspectionKuwait Newslabor lawsgulf news malayalamSaudi labor laws
