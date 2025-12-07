Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    7 Dec 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 9:59 AM IST

    ക​ട​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    മെ​സ്സി​ല ബീ​ച്ചി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക വി​നോ​ദ സ​മു​ച്ച​യം ഒ​രു​ങ്ങി
    ക​ട​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം
    മെസ്സില ബീച്ചിൽ ഒരുക്കിയ ശിൽപ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മെ​സ്സി​ല ബീ​ച്ചി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക വി​നോ​ദ സ​മു​ച്ച​യ​മാ​യ 'സി​റ്റി ഓ​ഫ് വ​ണ്ടേ​ഴ്‌​സ്' ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തു​റ​ന്നു.

    ടൂ​റി​സ്റ്റി​ക് പ്രോ​ജ​ക്റ്റ്‌​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഈ ​സ​മു​ച്ച​യം കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​നോ​ദ-​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​തി​യ മു​ഖം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഇ​വി​ടെ ഫാ​ന്റ​സി തീം ​പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, അ​ത്യാ​ക​ർ​ഷ​ക ലൈ​റ്റ് ഷോ, ​വാ​ട്ട​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, സാ​ഹ​സി​ക​ത ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ സോ​ണു​ക​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ തീം ​അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.ബീ​ച്ചി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് വി​ശ്ര​മ​വും വി​നോ​ദ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് 'സി​റ്റി ഓ​ഫ് വ​ണ്ടേ​ഴ്‌​സ്' രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ബീ​ച്ചി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഇ​ത് മാ​റു​മെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

