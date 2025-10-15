Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ക​രു​ത്താ​കും; ജാ​സ് ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തിവാ​ത​ക പാ​ടം

    ജാ​സ് ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ
    ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ക​രു​ത്താ​കും; ജാ​സ് ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തിവാ​ത​ക പാ​ടം
    ജാ​സ് ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ മേ​ഖ​ല​യിലെ പര്യവേഷണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക ശേ​ഖ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജാ​സ് ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. പ്ര​തി​ദി​നം 29 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക്യൂ​ബി​ക് അ​ടി വാ​ത​ക​വും 5,000 ബാ​ര​ലി​ൽ അ​ധി​കം ക​ണ്ട​ൻ​സേ​റ്റും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ് പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഇ​ട​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി (കെ.​ഒ.​സി) അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​ർ​ബ​ൺ ഡൈ ​ഓ​ക്സൈ​ഡി​ന്റെ​യും ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ സ​ൾ​ഫൈ​ഡി​ന്റെ​യും അ​ള​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​തും ജ​ല​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ ഈ ​ശേ​ഖ​രം പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 40 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​സ്തീ​ർ​ണം പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു ട്രി​ല്യ​ൺ ഘ​ന അ​ടി വാ​ത​ക​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​രം ഇ​തി​നു​ണ്ട്. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​ണ്, അ​ടു​ത്തു​ള്ള കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് വ​ർ​ധി​ച്ചേ​ക്കാം.

    ദേ​ശീ​യ ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ​യും കെ.​ഒ.​സി​യു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലെ​ന്ന് എ​ണ്ണ മ​ന്ത്രി​യും കെ.​പി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​താ​രി​ഖ് അ​ൽ റൂ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എ​ണ്ണ, വാ​ത​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി സി.​ഇ.​ഒ ശൈ​ഖ് ന​വാ​ഫ് സ​ുഊ​ദ് അ​ൽ നാ​സ​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.

