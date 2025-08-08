Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    8 Aug 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 9:05 AM IST

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച കൂ​ടി സ​ഹി​ക്ക​ണം; വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​ന​ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ‘കു​ലൈ​ബി​ൻ’ സീ​സ​ൺ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ‘കു​ലൈ​ബി​ൻ’ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​ഉ​ജൈ​രി സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് സെ​ന്റ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.13 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘കു​ലൈ​ബി​ൻ’ സീ​സ​ൺ. രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ള്ള കൊ​ടും ചൂ​ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം, സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗ​മ​നം എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​ക​ളും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ചൂ​ടി​നൊ​പ്പം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ ഈ​ർ​പ്പ​വും ഉ​യ​രും. ഇ​ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മേ​ണ കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കും. ‘കു​ലൈ​ബി​ൻ’ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റു​ക​ൾ ശാ​ന്ത​മാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് ഭൂ​മി​യു​ടെ ത​ണു​പ്പി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ൽ​ഉ​ജൈ​രി സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് സെ​ന്റ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.13 ദി​വ​സ​ത്തെ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ത​മാ​വു​ക​യും പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​ കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങും. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലും ന​വം​ബ​ർ പ​കു​തി​വ​രെ​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത​ശീ​തോ​ഷ്​​ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. ന​വം​ബ​റോ​ടെ ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​തും മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​കാ​ശം ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ഇ​തേ​നി​ല തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.പ​ക​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചൂ​ടും ഈ​ർ​പ്പ​വും ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​ത്രി​യി​ലും ഇ​തേ​നി​ല തു​ട​രു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​ള്ള മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

