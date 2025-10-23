Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 9:20 AM IST

    കൈ​യേ​റ്റം; ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ 44 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ

    കൈ​യേ​റ്റം; ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ 44 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റം ത​ട​യു​ക, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 44 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള പൊ​തു​സ്ഥ​ലം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, പൊ​തു ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ കൈ​യേ​റ്റം ത​ട​യു​ക, താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Girl in a jacket

    TAGS:Gulf NewsViolationshaveliEncroachments
