Madhyamam
    Kuwait
    4 Nov 2025 12:29 PM IST
    ഓ​ക്‌​സ്‌​ഫ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​മീ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഓ​ക്‌​സ്‌​ഫഡ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സി​ന്റെ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സ​ഊ​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഓ​ക്‌​സ്‌​ഫഡ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സി​ന്റെ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സ​ഊ​ദ്, ബോ​ർ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ന​സ്രി​ൻ ഷാ ​ഇ​ബ്‌​നി സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​സ് ലാ​ൻ മു​ഹി​ബ്ബു​ദ്ദീ​ൻ ഷാ ​എ​ന്നി​വ​രെ ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ശൈ​ഖ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ള്ള ഗു​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഡി.​ഐ.​പി.​എ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് ഡോ. ​മി​ശ്അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഡോ. ​രാ​ജ ഈ​സ അ​ൽ ഗു​ർ​ഗ്, സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഫ​ർ​ഹാ​ൻ നി​സാ​മി, ഡോ. ​ബാ​സ​ൽ മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റു ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും സം​ഘം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    X