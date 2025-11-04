ഓക്സ്ഫഡ് സെന്റർ ഫോർ ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് അംഗങ്ങളെ അമീർ സ്വീകരിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെത്തിയ ഓക്സ്ഫഡ് സെന്റർ ഫോർ ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റഡീസിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ചെയർമാൻ തുർക്കി അൽ ഫൈസൽ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സഊദ്, ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ സുൽത്താൻ നസ്രിൻ ഷാ ഇബ്നി സുൽത്താൻ അസ് ലാൻ മുഹിബ്ബുദ്ദീൻ ഷാ എന്നിവരെ ബയാൻ പാലസിൽ അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് സ്വീകരിച്ചു.
ശൈഖ് ഡോ. മുഹമ്മദ് സബാഹ് അൽ സാലിം അസ്സബാഹ്, ഡോ. അബ്ദുള്ള ഗുൽ, കുവൈത്ത് ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രമോഷൻ അതോറിറ്റി (കെ.ഡി.ഐ.പി.എ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശൈഖ് ഡോ. മിശ്അൽ ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ്, ഡോ. രാജ ഈസ അൽ ഗുർഗ്, സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഫർഹാൻ നിസാമി, ഡോ. ബാസൽ മുസ്തഫ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മറ്റു ബോർഡ് അംഗങ്ങളുമായും അമീർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹ്, പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ് എന്നിവരുമായും സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
