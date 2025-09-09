Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസൗ​ദി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:00 AM IST

    സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ഊ​ദി​നെ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    സൗ​ദി രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ മ​ന്ത്രി അ​മീ​റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മീ​റി​നും കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​ത​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ആ​യു​രാ​രോ​ഗ്യ സൗ​ഖ്യ​വും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും അ​മീ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടെ ജ്ഞാ​ന​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സ​ന​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, അ​മീ​റി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി റി​ട്ട. ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജ​മാ​ൽ അ​ൽ തി​യാ​ബ്, അ​മീ​രീ ദി​വാ​ൻ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മി​ശ്അ​ൽ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​സി​ൻ അ​ൽ എ​സ്സ എ​ന്നി​വ​രും പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi ministermeetsKuwaitemir
    News Summary - Emir meets with Saudi minister
    Similar News
    Next Story
    X