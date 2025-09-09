സൗദി മന്ത്രിയുമായി അമീർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ സൗദി അറേബ്യ സഹമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭാംഗവുമായ തുർക്കി ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ സഊദിനെ അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് സ്വീകരിച്ചു.
സൗദി രാജാവിന്റെയും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെയും ആശംസകൾ മന്ത്രി അമീറിനെ അറിയിച്ചു. അമീറിനും കുവൈത്ത് ജനതക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
സൽമാൻ രാജാവിനും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും അമീർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
അവരുടെ ജ്ഞാനപൂർവമായ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി അറേബ്യക്ക് കൂടുതൽ വികസനവും പുരോഗതിയും കൈവരട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു. ബയാൻ പാലസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അമീരി ദിവാൻകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ഹമദ് ജാബിർ അസ്സബാഹ്, അമീറിന്റെ ഓഫിസ് മേധാവി റിട്ട. ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ജമാൽ അൽ തിയാബ്, അമീരീ ദിവാൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ശൈഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് മിശ്അൽ അസ്സബാഹ്, അമീരി ദിവാൻ വിദേശകാര്യ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മാസിൻ അൽ എസ്സ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
