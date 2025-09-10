Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:30 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​ അ​റി​യി​ച്ച് അ​മീ​ർ

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​ അ​റി​യി​ച്ച് അ​മീ​ർ
    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ്

    മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്

    അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​നു​നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും അ​മീ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു പി​റ​കെ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച അ​മീ​ർ ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ഹു ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

