    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 12:31 PM IST

    ല​ഹ​രി തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ; പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് അ​മീ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യോ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​മോ വ​ൻ തു​ക പി​ഴ​യോ ല​ഭി​ക്കാം
    ല​ഹ​രി തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ; പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് അ​മീ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി കു​വൈ​ത്ത്. ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി. അ​ടു​ത്ത ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം ര​ണ്ട് ആ​ഴ്ച​ക്ക​കം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.13 അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 84 വ​കു​പ്പ് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മം 1983 ലെ​യും 1987 ലെ​യും പ​ഴ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ഏ​കീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, കൃ​ഷി, നി​ർ​മാ​ണം, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, ക​യ​റ്റു​മ​തി, കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ൽ, വി​ൽ​പ​ന, ഉ​പ​ഭോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​മം നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത​ൽ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യോ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വോ, വ​ൻ തു​ക പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പു​തി​യ നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ചി​കി​ത്സ, ഗ​വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്ര​മേ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കൂ. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​വ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കും. ചി​ല സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ഷി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കും ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​ധി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ ദേ​ശീ​യ ത​ന്ത്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ‘സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ കോം​ബാ​റ്റി​ങ് ഡ്ര​ഗ്സ്’ എ​ന്ന പു​തി​യ ഉ​ന്ന​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​ക പു​ന​ര​ധി​വാ​സ-​ആ​സ​ക്തി ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 21 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മം പ​റ​യു​ന്നു. സ്വ​മേ​ധ​യ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യി​ല്ല. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഏ​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വും പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    • മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, കൃ​ഷി, നി​ർ​മാ​ണം, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, ക​യ​റ്റു​മ​തി, കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ൽ, വി​ൽ​പ​ന, ഉ​പ​ഭോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​മം നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു.
    • മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ ദേ​ശീ​യ ത​ന്ത്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ‘സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ കോം​ബാ​റ്റി​ങ് ഡ്ര​ഗ്സ്’ എ​ന്ന പു​തി​യ ഉ​ന്ന​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കും.
    • പു​ന​ര​ധി​വാ​സ-​ആ​സ​ക്തി ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ും
