Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇന്ന് എമര്‍ജന്‍സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 12:17 PM IST

    ഇന്ന് എമര്‍ജന്‍സി സൈറണ്‍ മുഴക്കും

    രാവിലെ 10 മുതല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സൈറണ്‍ മുഴക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
    emergency siren
    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ സൈറണുകളുടെ കാര്യക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യവ്യാപകമായി പരീക്ഷണാര്‍ഥം എമര്‍ജന്‍സി സൈറണ്‍ മുഴക്കും. രാവിലെ 10 മുതല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സൈറണ്‍ മുഴക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സൈറണ്‍ കേട്ടാൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകരുത്.

    അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ സൈറണുകളുടെ കാര്യക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദേശീയ സൈറൺ ടെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈറൺ പരിശോധനകൾ ഓരോ മാസവും ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10ന് പതിവായി നടത്തുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsKuwaitEmergency Siren
    News Summary - Emergency sirens will sound today
