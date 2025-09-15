Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 15 Sept 2025 9:58 AM IST
    date_range 15 Sept 2025 9:58 AM IST

    അടിയന്തര അറബ്-ഇസ്‍ലാമിക് ഉച്ചകോടി; കിരീടാവകാശി പ​ങ്കെടുക്കും

    അടിയന്തര അറബ്-ഇസ്‍ലാമിക് ഉച്ചകോടി; കിരീടാവകാശി പ​ങ്കെടുക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ന്ന​ത നേ​തൃ​ത്വം ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​ടെ ക​ര​ട് രൂ​പം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്നു.

    ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഖ​ത്ത​റി​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.ഇ​​​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​തി​ന് പി​റ്റേ ദി​വ​സം കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി അ​​മീ​​ർ ശൈ​​ഖ് ത​​മീം ബി​​ൻ ഹ​​മ​​ദ് ആ​​ൽ​ഥാ​​നി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

