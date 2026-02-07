Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്തി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 12:10 PM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യിം​സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യിം​സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യിം​സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യിൽ സന്ദർഷകരും സംഘാടകരും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു​വ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്ര​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ളി​ച്ചോ​തി​ക്കൊ​ണ്ട് ജ​ഹ്‌​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത് 'ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യിം​സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ' ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ-​ജാ​സ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്തി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക വ്യ​ക്തി​ത്വം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​ക്ടി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റെ​ഡ്ഹ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​വ​ലം വി​നോ​ദ​ത്തി​ന​പ്പു​റം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ക​ഴി​വു​ക​ളും ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യാ​ണ് ഈ ​എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ഗെ​യി​മു​ക​ൾ ക​ളി​ക്കാ​നും അ​വ​യു​ടെ പി​ന്നി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electronic gameexpoKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Electronic Games Expo begins in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X