Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവൈദ്യുതിയും വെള്ളവും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 July 2026 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 11:05 AM IST

    വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും മിതമാക്കുന്നത് തുടരാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കുവൈത്ത് മന്ത്രിസഭ

    text_fields
    bookmark_border
    വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും മിതമാക്കുന്നത് തുടരാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കുവൈത്ത് മന്ത്രിസഭ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും മിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു മന്ത്രിസഭ. വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തുകയും അവശ്യ സേവനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലമായി ഇത് മാറണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗം ഉണർത്തി. ദേശീയ വൈദ്യുതി-ജല സംരക്ഷണ കാമ്പയിനായ 'വാഫിർ'ന് പൊതുജനങ്ങൾ നൽകിയ മികച്ച പ്രതികരണത്തെ മന്ത്രിസഭ പ്രശംസിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:watergulfKuwaitelectricity use
    News Summary - Electricity and water should continue to be conserved.
    Similar News
    Next Story
    X