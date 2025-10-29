Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:18 PM IST

    എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    ഏ​ക​ദി​ന മ​ത്സ​രം ന​വം​ബ​ർ 21ന്
    എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) കെ​ഫാ​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യാ സെ​വ​ൻ എ ​സൈ​ഡ് പ്രൈ​സ് മ​ണി ഓ​പ്പ​ൺ ഏ​ക​ദി​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ 21ന്. ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സൂ​ഖ് സ​ബാ പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് മ​ൽ​സ​രം. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ 20 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും 300 ഡോ​ള​ർ പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സി​ന് 200 ഡോ​ള​ർ പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും ന​ൽ​കും.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. റ​ഫീ​ഖ്, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ലി​ക്കു​ഞ്ഞി, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​നീ​ർ മ​ക്കാ​രി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ൻ. ഫൈ​സ​ൽ, കെ.​ഇ.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യാ​ക്കൂ​ബ്, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി നാ​സ​ർ മോ​യി​ങ്ക​ണ്ടി, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ർ​ഷ​ദ് ന​ടു​ക്ക​ണ്ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ. ആ​രി​ഫ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സി​ദ്ധീ​ഖ്, അ​സ്ലം, യാ​ക്കൂ​ബ്, സു​നീ​ർ, എ​ൻ. ഖാ​ദ​ർ, ഇ.​സ​ക്കീ​ർ, എ​ൻ. റി​ഹാ​ബ്, സ​ബീ​ബ്, ഹാ​രി​സ്, ഹാ​ഫി​സ്, വി.​കെ. ഷി​ഹാ​ബ്, എ​ൻ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫോ​ൺ എ​ൻ. ഖാ​ദ​ർ (6677 1980), ഹ​ബീ​ബ് (9445 2458), മു​നീ​ർ (99921896).

    TAGS:football tournamentElathur AssociationKuwait newsgulf news malayalam
    News Summary - Elathur Association South Asia Football Tournament
