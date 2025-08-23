Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:38 PM IST

    എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ബീ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം

    Nabeel Memorial Meeting
    എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ബീ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചെയർമാൻ യാക്കൂബ് എലത്തൂർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ന​ബീ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം ഫ​ർ​വാ​നി​യ ത​ക്കാ​ര ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യാ​ക്കൂ​ബ് എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ൻ്റെ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. അ​ഷ്റ​ഫ് ദാ​രി​മി പ്രാ​ർ​ഥന ന​ട​ത്തി. ന​ബീ​ലി​ന്റെ മ​യ്യ​ിത്ത് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കെ.​കെ.​എം.​എ മാ​ഗ്നെ​റ്റ് ടീ​മി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    മാ​ഗ്നെ​റ്റ് ടീ​മി​നു​ള്ള മൊ​മെ​ന്റോ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം എ​ൻ.​ഫൈ​സ​ൽ, മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എം.​കെ.​നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നു കൈ​മാ​റി. ജോ​യി​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ടി.​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ബീ​ബ് മൊ​യ്തീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ് ലം, മാ​ഗ്ന​റ്റ് ലീ​ഡ​ർ ഫി​റോ​സ്, ന​ബീ​ലി​ൻ്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യ ഷം​സീ​ർ, എ​ൻ. ഫൈ​സ​ൽ, ആ​ഷി​ഖ്, റ​ദീ​സ്, യാ​ക്കൂ​ബ്, സ​ബീ​ബ്, എ​ൻ.​റി​ഹാ​ബ്, ഹാ​ഫി​സ്, ഷി​ഹാ​ബ്, ഷി​ഹാ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​രീ​ദ്, എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

