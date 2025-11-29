Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 11:03 AM IST

    എലത്തൂർ അസോസിയേഷൻ ഫുട്ബാൾ: മാക് കുവൈത്ത് എഫ്.സി ജേതാക്കൾ

    എലത്തൂർ അസോസിയേഷൻ ഫുട്ബാൾ: മാക് കുവൈത്ത് എഫ്.സി ജേതാക്കൾ
    എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മാ​ക് കു​വൈ​ത്ത് ടീം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് എ​ല​ത്തൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) കെ​ഫാ​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മാ​ക് കു​വൈ​ത്ത് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ലാം​കോ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നേ​ട്ടം. സി​ൽ​വ​ർ സ്റ്റാ​ർ എ​ഫ്.​സി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ് ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​തി​നെ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി റം​ഷി​ദ്, ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി സു​ബി​ൻ, ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ​മാ​രാ​യി ആ​ൽ​വി​ൻ, മാ​ഹി​ർ, മി​ക​ച്ച ഡി​ഫെ​ൻ​ഡ​റാ​യി സ​ഫ്‍വാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മാ​ക് കു​വൈ​ത്തി​നു​ള്ള വി​ന്നേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി​യും പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, കെ.​ഇ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​റ​ഫീ​ഖ്, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യാ​ക്കൂ​ബ് എ​ല​ത്തൂ​ർ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​നീ​ർ മ​ക്കാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. ലാം​കോ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ടീ​മി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും സു​നി​ൽ ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പു​റ​ത്ത്, കെ.​ഇ.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ലി കു​ഞ്ഞി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി.​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പാ​യ സി​ൽ​വ​ർ സ്റ്റാ​ർ എ​ഫ്.​സി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി എ​ൻ.​സി​ദ്ദീ​ഖ്, സു​നീ​ർ കോ​യ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, സ​ലീം കൂ​ള​ന്റ്സ് എ​ന്നി​വ​രും നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ബി​ഗ് ബോ​യ്സ് എ​ഫ്.​സി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി എ​ൻ.​അ​ർ​ഷാ​ദ്, പി.​സി​ദ്ദീ​ഖ്, വി.​കെ.​ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. കെ.​ഇ.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ. ആ​രി​ഫ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:footballwinnersElathur AssociationMAC Kuwait
    X