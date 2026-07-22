മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ച എട്ട് പേർ കുവൈത്തിൽ പിടിയിൽ

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Posted Ondate_range 22 July 2026 11:00 AM IST
Updated Ondate_range 22 July 2026 11:00 AM IST
മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ച എട്ട് പേർ കുവൈത്തിൽ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Eight people arrested in Kuwait for drug possession
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ചതിന് എട്ട് പേരെ വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
മരുന്നുകൾക്കെതിരായ ദേശീയതല നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിലാണ് അറസ്റ്റ്. ക്യാപ്റ്റഗൺ ഗുളികകൾ, ലിറിക്ക ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ, മെത്താംഫെറ്റമിൻ (ഷാബു) എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധതരം മരുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വിമാനമാർഗ്ഗമുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിലൂടെ ലഹരിവസ്തു രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താനുള്ള ശ്രമം കുവൈത്ത് സുരക്ഷാ സേന പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് പിറകെയാണ് ഈ പുതിയ അറസ്റ്റുകൾ.
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