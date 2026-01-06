Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:54 PM IST

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ​ണം കൈ​മാ​റ്റ കേ​സി​ൽ എ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ട​വ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ​ണം കൈ​മാ​റ്റ കേ​സി​ൽ എ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ. അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണം കൈ​മാ​റ്റ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ജാ​ബ്രി​യ​യി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​റാ​ഖി​ൽ നിനി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ​ണം കൈ​മാ​റ്റ കേ​സി​ൽ എ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ട​വ്​ന്ന് എ​ത്തി​യ 50,000 ദീ​നാ​ർ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​മാ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    TAGS:newsIllegalgulfIllegal money transfer
    News Summary - Eight expatriates arrested in illegal money transfer case
