Madhyamam
    Kuwait
    date_range 12 March 2026 7:42 AM IST
    date_range 12 March 2026 7:42 AM IST

    ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മാ​ർ​ച്ച് 19ന് ​പെ​രു​ന്നാ​ളാ​യാ​ൽ 19,20,21,22 തി​യ​തി​ക​ളാ​യി നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും. മാ​ർ​ച്ച് 23 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​പെ​രു​ന്നാ​ളാ​യാ​ൽ 19 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ തി​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും.

    മാ​ർ​ച്ച് 24ന് ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം കൈ​കൊ​ണ്ട​ത്.

