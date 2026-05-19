Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightബലിപെരുന്നാൾ:...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 May 2026 9:10 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 9:10 PM IST

    ബലിപെരുന്നാൾ: കുവൈത്തിൽ ആറു ദിവസം അവധി

    text_fields
    bookmark_border
    ബലിപെരുന്നാൾ: കുവൈത്തിൽ ആറു ദിവസം അവധി
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ ബലിപെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മേയ് 26 മുതൽ 31 വരെയാണ് അവധി. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളും, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കും. ജൂൺ ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭയോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. മേയ് 27നാണ് കുവൈത്തിൽ ബലിപെരുന്നാൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HolidayEid al-AdhaKuwait
    News Summary - Eid al-Adha: Six-day holiday in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X