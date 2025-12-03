Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 9:41 AM IST

    കോഴിമുട്ട ക്ഷാമം; വിപണി നിരീക്ഷണം ശക്തം

    കോഴിമുട്ട ക്ഷാമം; വിപണി നിരീക്ഷണം ശക്തം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് കോ​ഴി​മു​ട്ട ക്ഷാ​മ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​പ​ണി നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ആ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ ദി​നം​പ്ര​തി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    മു​ട്ട​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്രാ​യ​മാ​യ​തും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ കോ​ഴി​ക​ളെ മാ​റ്റി പു​തി​യ സ്റ്റോ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഫാ​മു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. പു​തി​യ സ്റ്റോ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ 4-6 ആ​ഴ്ച എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സീ​സ​ണ​ൽ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഡി​സം​ബ​ർ 10 ഓ​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​കു​മെ​ന്നും ഉ​ത്പാ​ദ​ക​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. പ്ര​ശ്നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പു​തു​ക്ക​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി വി​ന്യ​സി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

