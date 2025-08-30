Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightബ​ഹു​സ്വ​ര​ത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:18 AM IST

    ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും- കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    oicc
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'വേ​ണു പൂ​ർ​ണി​മ' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി നി​ല​വി​ള​ക്ക് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണ് ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ​ന്നും അ​ത് അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​ത് ശ്ര​മ​ത്തെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി. കു​വൈ​ത്ത് ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'വേ​ണു പൂ​ർ​ണി ​മ' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ മൂ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​ൾ നീ​ങ്ങി വെ​ളി​ച്ചം വ​രാ​ൻ അ​ധി​കം താ​മ​സം വേ​ണ്ടിവ​രി​ല്ല. പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് ബിഹാ​റി​ൽ ല​ഭി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ എ​തി​രേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മി​ക​ച്ച പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി പു​ര​സ്‌​കാ​രം മു​സ് ലീം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി. കു​വൈ​ത്ത് ഫ്രീ ​ട്രേ​ഡ് സോ​ൺ ലെ ​ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    'വേ​ണു പൂ​ർ​ണി​മ' സ​ദ​സ്സ്

    ന​ടി ന​വ്യ നാ​യ​ർ, കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ബി.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ്, ഡോ. ​മ​റി​യം ഉ​മ്മ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി വി.​പി മെ​ഡ​ക്‌​സ്‌ , എ​ബി വ​രി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വ​യ​നാ​ട് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വി​ഹി​തം ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ റി​ഷി ജേ​ക്ക​ബ് അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബി​ന് കൈ​മാ​റി. എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളീ​ക്ക​ൽ വാ​യി​ച്ചു. ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​സ​ഫ് മാ​രാ​മ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു നാ​യ​ക​ൻ ആ​ദ​ർ​ശ് ചി​റ്റാ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും വി​വി​ധ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCGulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Efforts to suppress polyphony will fail - K.C. Venugopal
    Similar News
    Next Story
    X