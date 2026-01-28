Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Jan 2026 10:26 AM IST
    date_range 28 Jan 2026 10:26 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന കോ​ഴ്സു​ക​ളും തു​ട​രും -എം.​ഇ.​എ​സ്

      അ​ഷ്റ​ഫ് അ​യ്യൂ​ർ,         അ​ഷ്റ​ഫ് പി.​ടി,            ടി.​വി.​ അ​ർ​ഷാ​ദ് 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​സ്‌​ലിം എ​ജൂ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി (എം.​ഇ.​എ​സ്) കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഫ​ർ​വാ​നി​യ ത​ക്കാ​രാ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. റ​മീ​സ് സാ​ലി​ഹ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് അ​യ്യൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​ശീ​ല​ന കോ​ഴ്സു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ദ​നി, നാ​സ​ർ ഇ​ക്ബാ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മാ​ട്ടു​വ​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​മീ​സ് സാ​ലി​ഹ്, സ​ഹീ​ർ, മു​ജീ​ബ്, റ​യീ​സ് സ​ലേ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഫ​സീ​യു​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ ഹി​ക​ൾ: അ​ഷ്റ​ഫ് അ​യ്യൂ​ർ (പ്ര​സി.), പി.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), ടി.​വി. അ​ർ​ഷാ​ദ് (ട്ര​ഷ.), ഖ​ലീ​ൽ അ​ടൂ​ർ, ഫി​റോ​സ് കു​ള​ങ്ങ​ര (വൈ. ​പ്ര​സി.), റ​മീ​സ് സ​ലേ​ഹ്, എം.​എം. സ​ഹീ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ഫി​റോ​സ് കു​ള​ങ്ങ​ര (ചാ​രി​റ്റി, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി), സാ​ദി​ഖ് അ​ലി, ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ, മീ​ഡി​യ), അ​ൻ​വ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ ആ​ദം, ഖ​ലീ​ൽ അ​ടൂ​ർ (എ​ജൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ, ട്രെ​യി​നി​ങ്), അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മാ​ട്ടു​വ​യ​ൽ (എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ൽ), നൗ​ഫ​ൽ, പി.​പി.​കെ. മു​ജീ​ബ്, റ​യീ​സ് സ​ലേ​ഹ് (ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ, സ്പോ​ർ​ട്സ്), ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ, ഡോ. ​ശ​ഫാ​ഫ് (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ), നാ​സ​ർ ഇ​ക്ബാ​ൽ, വാ​ഹി​ദ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ഡോ. ​അ​ഷീ​ൽ, ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ, ജാ​വെ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മീ​ദ്, ജാ​സ്സിം സി​ദീ​ഖ്, ഷാ​കി​ബ് ന​ടു​ക്ക​ണ്ടി, മു​ന്നു സി​യാ​ദ്, ഫ​ഹീം ഉ​മ്മ​ർ കു​ട്ടി (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ട് ക​മ്മി​റ്റി), സി​ദീ​ഖ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സി​ദീ​ഖ് മ​ദ​നി, ഫ​സീ​യു​ല്ല, ഹം​സ മേ​ലെ​ക​ണ്ടി, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, മു​ന​വ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷ​റ​ഫു​ദീ​ൻ ക​ണ്ണോ​ത്ത്, സ​ലിം കോ​ട്ട​യി​ൽ (​പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ൾ).

