വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവും പരിശീലന കോഴ്സുകളും തുടരും -എം.ഇ.എസ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മുസ്ലിം എജൂക്കേഷനൽ സൊസൈറ്റി (എം.ഇ.എസ്) കുവൈത്ത് കമ്മിറ്റി ജനറൽ ബോഡി യോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഫർവാനിയ തക്കാരാ ഹാളിൽ നടന്നു. റമീസ് സാലിഹ് ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് അയ്യൂർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ പി.ടി. അഷ്റഫ് സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനൊപ്പം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി വിവിധ പരിശീലന കോഴ്സുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
സിദ്ദീഖ് മദനി, നാസർ ഇക്ബാൽ, അബ്ദുൽ അസീസ് മാട്ടുവയൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. റമീസ് സാലിഹ്, സഹീർ, മുജീബ്, റയീസ് സലേഹ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ ഫസീയുല്ല നേതൃത്വം നൽകി. ഭാരവാ ഹികൾ: അഷ്റഫ് അയ്യൂർ (പ്രസി.), പി.ടി. അഷ്റഫ് (ജന. സെക്ര.), ടി.വി. അർഷാദ് (ട്രഷ.), ഖലീൽ അടൂർ, ഫിറോസ് കുളങ്ങര (വൈ. പ്രസി.), റമീസ് സലേഹ്, എം.എം. സഹീർ (സെക്രട്ടറിമാർ), മുഹമ്മദ് റാഫി, ഫിറോസ് കുളങ്ങര (ചാരിറ്റി, കമ്യൂണിറ്റി), സാദിഖ് അലി, ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടി (പബ്ലിക് റിലേഷൻ, മീഡിയ), അൻവർ മൻസൂർ ആദം, ഖലീൽ അടൂർ (എജൂക്കേഷൻ, ട്രെയിനിങ്), അബ്ദുൽ അസീസ് മാട്ടുവയൽ (എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെൽ), നൗഫൽ, പി.പി.കെ. മുജീബ്, റയീസ് സലേഹ് (കൾച്ചറൽ, സ്പോർട്സ്), ഡോ. മുസ്തഫ, ഡോ. ശഫാഫ് (മെഡിക്കൽ), നാസർ ഇക്ബാൽ, വാഹിദ് കൊയിലാണ്ടി, ഡോ. അഷീൽ, ഡോ. സുബൈർ, ജാവെദ് ബിൻ ഹമീദ്, ജാസ്സിം സിദീഖ്, ഷാകിബ് നടുക്കണ്ടി, മുന്നു സിയാദ്, ഫഹീം ഉമ്മർ കുട്ടി (എക്സിക്യൂട്ട് കമ്മിറ്റി), സിദീഖ് വലിയകത്ത്, ഡോ. അമീർ അഹമ്മദ്, സിദീഖ് മദനി, ഫസീയുല്ല, ഹംസ മേലെകണ്ടി, ബഷീർ ബാത്ത, മുനവർ മുഹമ്മദ്, ഷറഫുദീൻ കണ്ണോത്ത്, സലിം കോട്ടയിൽ (പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾ).
