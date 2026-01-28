ആഘോഷമായി ഇ.ഡി.എ ‘കൊച്ചിൻ കാർണിവൽ’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (ഇ.ഡി.എ) ‘കൊച്ചിൻ കാർണിവൽ 2026’ എന്ന പേരിൽ വിവിധ പരിപാടികുളോടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസിയ യുനൈറ്റഡ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ട്രഷറർ പ്രിൻസ് ബേബി, ജനറൽ കോഓഡിനേറ്റർ പ്രവീൺ മാടശ്ശേരി, രക്ഷാധികാരി ജിനോ എം. കുഞ്ഞ്, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ആക്ടിങ് ചെയർമാൻ ജോബി ഈരാളി, മഹിളാവേദി സെക്രട്ടറി ബിന്ദു പ്രിൻസ്,ബാലവേദി സെക്രട്ടറി ഹെലൻ മരിയ ജോബി, വൈസ് പ്രെസിഡൻറ് അജി മത്തായി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
ഇ.ഡി.എ കലണ്ടർ പ്രസിഡൻ്റ് വർഗ്ഗീസ് പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തങ്കച്ചൻ ജോസഫിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി തങ്കച്ചൻ ജോസഫ് സ്വാഗതവും നന്ദിയും ഇവൻ്റ് കൺവീനർ ജിസ്സി ജിഷോയ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.ക്രിസ്മസ് ട്രീ മത്സരം, കരോൾ ഗാനമത്സരം എന്നിവയും ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫ്യൂഷൻ മ്യൂസിക്, ഗാനമേള എന്നിവയും ഒരുക്കി. മഹിളാവേദി വൈസ് ചെയർ പേഴ്സൺ ജിസ്സി ജിഷോയ്, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ബിന്ദു പ്രിൻസ്, ഷജിനി അജി, ബ്ലെസി ജിപ്സൺ, സോണിയ ജോബി, ജിയോ മത്തായി, പീറ്റർ കെ. മാത്യു, ഫ്രാൻസിസ് ബോൾഗാട്ടി, ജോളി ജോർജ്, ജിജു പോൾ, അനു കാർത്തികേയൻ, അനിൽ കുമാർ, ജോസഫ് കോമ്പാറ, പ്രതീഷ്, വിപിൻ പോൾ, ധനഞ്ജയൻ, സിജോ, കെ.എം. വർഗീസ്, ഷോജൻ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
