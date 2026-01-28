Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 10:28 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ഇ.​ഡി.​എ ‘കൊ​ച്ചി​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ’

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ഇ.​ഡി.​എ ‘കൊ​ച്ചി​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ’
    ഇ.​ഡി.​എ ‘കൊ​ച്ചി​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ’ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (ഇ.​ഡി.​എ) ‘കൊ​ച്ചി​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ 2026’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​കു​ളോ​ടെ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പോ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്രി​ൻ​സ് ബേ​ബി, ജ​ന​റ​ൽ കോ​​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​വീ​ൺ മാ​ട​ശ്ശേ​രി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജി​നോ എം. ​കു​ഞ്ഞ്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ആ​ക്ടി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​ബി ഈ​രാ​ളി, മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ന്ദു പ്രി​ൻ​സ്,ബാ​ല​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹെ​ല​ൻ മ​രി​യ ജോ​ബി, വൈ​സ് പ്രെ​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ജി മ​ത്താ​യി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഇ.​ഡി.​എ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ് പോ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​ന്ദി​യും ഇ​വ​ൻ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​സ്സി ജി​ഷോ​യ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​മ​ത്സ​രം, ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ മ്യൂ​സി​ക്, ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി. മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ൺ ജി​സ്സി ജി​ഷോ​യ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ന്ദു പ്രി​ൻ​സ്, ഷ​ജി​നി അ​ജി, ബ്ലെ​സി ജി​പ്സ​ൺ, സോ​ണി​യ ജോ​ബി, ജി​യോ മ​ത്താ​യി, പീ​റ്റ​ർ കെ. ​മാ​ത്യു, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി, ജോ​ളി ജോ​ർ​ജ്, ജി​ജു പോ​ൾ, അ​നു കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ജോ​സ​ഫ് കോ​മ്പാ​റ, പ്ര​തീ​ഷ്, വി​പി​ൻ പോ​ൾ, ധ​ന​ഞ്ജ​യ​ൻ, സി​ജോ, കെ.​എം. വ​ർ​ഗീ​സ്, ഷോ​ജ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:cochin carnivalKuwait NewsEDAgulf news malayalam
