Madhyamam
    24 Nov 2025 12:31 PM IST
    24 Nov 2025 12:32 PM IST

    ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി ദ​ജീ​ജി​ൽ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് തു​റ​ന്ന​ു

    ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി ദ​ജീ​ജി​ൽ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് തു​റ​ന്ന​ു
    ദ​ജീ​ജി​ൽ ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലും ജി.​സി.​സി​യി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ദ​ജീ​ജി​ൽ തു​റ​ന്നു. ദ​ജീ​ജ് ലു​ലു​ഹൈ​പ്പ​റി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് പു​തു​മ​ക​​ളോ​ടെ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ്. ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ 12ാമ​ത്തെ​യും ജി.​സി.​സി​യി​ല 15ാമ​ത്തെ​യും ബ്രാ​ഞ്ചാ​ണ് ഇ​ത്.

    ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി ദ​ജീ​ജ് ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    മ​റ്റു ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​മാ​യി ഫാ​മി​ലി ഡൈ​നി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ദ​ജീ​ദ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ലു​ണ്ട്. മ​റ്റു ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മെ​യി​ൻ കോ​ഴ്സ് ഐ​റ്റം​സ് ആ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ചൈ​നീ​സ്, അ​റ​ബി​ക്, മ​ല​ബാ​ർ സ്പെ​ഷ​ലു​ക​ളും ത​ന​താ​യ രു​ചി​യി​ൽ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ഫ​ഹ​ദ് മി​ഷ്കി​സ് അ​ൽ റ​ഷീ​ദി, എ.​എം ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ബി​ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, ജ​മാ​ൽ, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, ഡോ. ​അ​മീ​ർ, ഐ.​ബി.​പി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. സു​രേ​ഷ്, സ​യ്യി​ദ് ഹ​ബീ​ബ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, ശൈ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഫ​ർ​സി, ശൈ​ഖ് മെ​ഷാ​രി അ​ൽ അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ത്വി​ഫ്, അ​ഹ്‌​സിം, റി​യാ​സ്, ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹൂ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മു​ഴു​സ​മ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മ​സാ​ല​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഒ​ട്ടും ഹാ​നി​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​വ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ രു​ചി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം ജ്യൂ​സ്, ഫ​ലൂ​ദ, ഫ്രൂ​ട്ട് ബ്രി​ക്സ്, സാ​ൻ​ഡ്വി​ച്ച്, ബ​ർ​ഗ​ർ, പാ​സ്ത, സാ​ല​ഡ്, ഗ്രി​ൽ, ക​ബാ​ബ്, ചി​ക്ക​ൻ ശ​വാ​യ (മാ​ജി​ക് മ​സാ​ല, മാ​ജി​ക് ഡ​ബി​ൾ സ്പൈ​സി, ചീ​സ്), ത​ല​ശ്ശേ​രി ദം ​ബി​രി​യാ​ണി, ട്രൈ​ൻ ബി​രി​യാ​ണി തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഷെ​ഫു​ക​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ്. ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ എ.​എം ഗ്രൂ​പ്പി​ന് ഐ ​ബ്ലാ​ക്ക്, എ​ക്കോ​ലൈ​റ്റ്, ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൺ, ടീം ​എ​ന്നീ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, ഐ ​ബ്ലാ​ക്ക് ല​ഗേ​ജ്ജ്, കോ​ജാ​ത്തി, താ​ര ടൂ​ത്ത് ബ്ര​ഷ്, വൈ​ഗ ബാ​ത്ത് സോ​പ്പ് എ​ന്നീ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ട്.

