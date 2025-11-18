Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​ജീ​ജി​ൽ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ലെ​റ്റു​മാ​യി ദു​ബൈ

    ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി; ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച
    ദ​ജീ​ജി​ൽ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ലെ​റ്റു​മാ​യി ദു​ബൈ
    ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദ​ജീ​ജി​ൽ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റു​മാ​യി ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി. ദ​ജീ​ജ് ലു​ലു​ഹൈ​പ്പ​റി​ന് സ​മീ​പം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ലും ജി.​സി.​സി​യി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ 12ാമ​ത്തെ​യും ജി.​സി.​സി​യി​ല 15ാമ​ത്തെ​യും ബ്രാ​ഞ്ചാ​ണ് ഇ​ത്. മ​റ്റു ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​മാ​യി ഫാ​മി​ലി ഡൈ​നി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ദ​ജീ​ദ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ലു​ണ്ട്. മ​റ്റു ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മെ​യി​ൻ കോ​ഴ്സ് ഐ​റ്റം​സ് ആ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ചൈ​നീ​സ്, അ​റ​ബി​ക്, മ​ല​ബാ​ർ സ്പെ​ഷ​ലു​ക​ളും ത​ന​താ​യ രു​ചി​യി​ൽ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    മു​ഴു​സ​മ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മ​സാ​ല​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഒ​ട്ടും ഹാ​നി​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​വ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ര​മാ​യ രു​ചി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ജ്യൂ​സ്, ഫ​ലൂ​ദ, ഫ്രൂ​ട്ട് ബ്രി​ക്സ്, സാ​ൻ​വി​ച്ച്, ബ​ർ​ഗ​ർ, പാ​സ്ത, സാ​ല​ഡ്, ഗ്രി​ൽ, ക​ബാ​ബ് , ചി​ക്ക​ൻ ശ​വാ​യ (മാ​ജി​ക് മ​സാ​ല, മാ​ജി​ക് ഡ​ബി​ൾ സ്പൈ​സി, ചീ​സ്), ത​ല​ശ്ശേ​രി ദം ​ബി​രി​യാ​ണി, ട്രൈ​ൻ ബി​രി​യാ​ണി തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും, ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഷെ​ഫു​ക​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ്.

    2019ൽ ​ഫ​ർ​വാ​നി​യ ലു​ലു എ​ക്സ്പ്ര​സ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ എം.​എ യൂ​സു​ഫ​ലി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഔ​ട്ട്ല​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വൈ​കാ​തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ എ.​എം ഗ്രൂ​പ്പി​ന് ഐ ​ബ്ലാ​ക്ക്, എ​ക്കോ​ലൈ​റ്റ്, ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൺ, ടീം ​എ​ന്നീ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, ഐ ​ബ്ലാ​ക്ക് ല​ഗേ​ജ്, കോ​ജാ​ത്തി, താ​ര ടൂ​ത്ത് ബ്ര​ഷ്, വൈ​ഗ ബാ​ത്ത് സോ​പ് എ​ന്നീ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    TAGS:Dubaidhajeejil fireKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Dubai opens new outlet in Dhajeej
