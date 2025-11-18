ദജീജിൽ പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റുമായി ദുബൈtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദജീജിൽ പുതിയ ഔട്ട്ലറ്റുമായി ദുബൈ ദുബൈ കറക് മക്കാനി. ദജീജ് ലുലുഹൈപ്പറിന് സമീപം ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ഔട്ട്ലറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കും. കുവൈത്തിലും ജി.സി.സിയിലും ജനങ്ങളുടെ പ്രിയ സ്ഥാപനമായ ദുബൈ ദുബൈ കറക് മക്കാനിയുടെ കുവൈത്തിലെ 12ാമത്തെയും ജി.സി.സിയില 15ാമത്തെയും ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത്. മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തതമായി ഫാമിലി ഡൈനിങ് സൗകര്യം ദജീദ് ബ്രാഞ്ചിലുണ്ട്. മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന നിലവിലെ വിഭവങ്ങളും മെയിൻ കോഴ്സ് ഐറ്റംസ് ആയ ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ്, അറബിക്, മലബാർ സ്പെഷലുകളും തനതായ രുചിയിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാകും.
മുഴുസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കറക് മക്കാനിയിൽ സ്വന്തമായി തയാറാക്കിയ ആരോഗ്യകരമായ മസാലകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഹാനികരമല്ലാത്ത ഇവ ആസ്വാദകരമായ രുചി സമ്മാനിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ജ്യൂസ്, ഫലൂദ, ഫ്രൂട്ട് ബ്രിക്സ്, സാൻവിച്ച്, ബർഗർ, പാസ്ത, സാലഡ്, ഗ്രിൽ, കബാബ് , ചിക്കൻ ശവായ (മാജിക് മസാല, മാജിക് ഡബിൾ സ്പൈസി, ചീസ്), തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി, ട്രൈൻ ബിരിയാണി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലും, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ഷെഫുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.
2019ൽ ഫർവാനിയ ലുലു എക്സ്പ്രസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ എം.എ യൂസുഫലിയാണ് കുവൈത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകുന്ന പൂർണ പിന്തുണയാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വൈകാതെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ദുബൈ ദുബൈ കറക് മക്കാനിയുടെ പ്രായോജകരായ എ.എം ഗ്രൂപ്പിന് ഐ ബ്ലാക്ക്, എക്കോലൈറ്റ്, ഹാമിൽട്ടൺ, ടീം എന്നീ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡുകൾ, ഐ ബ്ലാക്ക് ലഗേജ്, കോജാത്തി, താര ടൂത്ത് ബ്രഷ്, വൈഗ ബാത്ത് സോപ് എന്നീ സംരംഭങ്ങളും കുവൈത്തിലുണ്ട്.
