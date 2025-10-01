Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ചു​മാ​യി ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി; ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നാ​ളെ

    ജി.​സി.​സി.​യി​ലെ 14ാമ​ത്തെ​യും കു​വൈ​ത്തി​ലെ 11ാമ​ത്തെ​യും ബ്രാ​ഞ്ച്
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ചു​മാ​യി ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി; ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നാ​ളെ
    ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ലെറ്റ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ജ​ന​പ്രി​യ സ​ഥാ​പ​ന​മാ​യ ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി കു​വൈ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. സാ​ൽ​മി​യ ബ്ലോ​ക്ക് 10ൽ ​യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ ബ​ദ​ർ സ്ട്രീ​റ്റി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീട്ട് 7.30 ബ്രാ​ഞ്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ 11ാമ​ത്തെ​യും ജി.​സി.​സി​യി​ലെ 14ാംമ​ത്തെ​യും ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റാ​ണി​ത്. 2019 ൽ ​ഫ​ർ​വാ​നി​യ ലു​ലു എ​ക്സ്പ്ര​സ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഔ​ട്ട് ല​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത ബ്രാ​ഞ്ച് ഉ​ട​ൻ ദ​ജീ​ജി​ൽ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും വൈ​കാ​തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ഫ​ഹ​ദ് മി​ഷ്കി​സ് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ റ​ഷീ​ദി, എ.​എം ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ബി​ദ് മു​ള​യ​ങ്കാ​വ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, ജ​മാ​ൽ തോ​ട​ന്നൂ​ർ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ പി.​എം.​പി റൗ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ഴു​സ​മ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മ​സാ​ല​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ്ര​ഷ് മി​ൽ​ക്കി​ൽ സ​മാ​വ​ർ ചാ​യ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം എ​ണ്ണ​ക്ക​ടി​ക​ൾ, ജ്യൂ​സ്, സാ​ൻ​ഡ് വി​ച്ച്, വി​വി​ധ രു​ചി​ക​ളി​ലു​ള്ള ചി​ക്ക​ൻ ശ​വാ​യ (മാ​ജി​ക് മ​സാ​ല, മാ​ജി​ക് ഡ​ബി​ൾ സ്പൈ​സി, ചീ​സ്), ത​ല​ശ്ശേ​രി ദം ​ബി​രി​യാ​ണി, ട്രൈ​ൻ ബി​രി​യാ​ണി തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും, ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ജ​യ​സ​മ്പ​ന്ന​വ​രു​മാ​യ ഫെ​ഫു​ക​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ്.

    ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ എ.​എം ഗ്രൂ​പ്പി​ന് ഐ ​ബ്ലാ​ക്ക്, എ​ക്കോ​ലൈ​റ്റ്, ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൺ, ടീം ​എ​ന്നീ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, ഐ ​ബ്ലാ​ക്ക് ല​ഗേ​ജ്ജ്, കോ​ജാ​ത്തി, താ​ര ടൂ​ത്ത് ബ്ര​ഷ്, വൈ​ഗ ബാ​ത്ത് സോ​പ്പ് എ​ന്നീ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ട്.

    TAGS:DubaiinaugurationannouncedKuwait
    News Summary - Dubai Karak Makhani opens new branch in Kuwait; inauguration date announced
