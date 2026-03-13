Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇന്ധന ടാങ്കിനുള്ളിൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 March 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 12:58 PM IST

    ഇന്ധന ടാങ്കിനുള്ളിൽ വീണ ഡ്രോൺ നിർവീര്യമാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ധന ടാങ്കിനുള്ളിൽ വീണ ഡ്രോൺ നിർവീര്യമാക്കി
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ധന ടാങ്കിനുള്ളിൽ വീണ ഡ്രോൺ വാർഹെഡ് കുവൈത്ത് നാഷണൽ ഗാർഡ് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എഞ്ചിനീയർമാർ പുറത്തെടുത്തു നശിപ്പിച്ചു. നടപടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി നാഷണൽ ഗാർഡ് വക്താവ് ജദാൻ അൽ ഫാദേൽ പറഞ്ഞു. ബോംബ് സ്ക്വാഡുകൾ ഏഴ് ദിവസം പ്രവർത്തിച്ചാണ് സുരക്ഷിതമായി ടാങ്കിൽ നിന്ന് വാർഹെഡ് നീക്കം ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചത്. ടീം അംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയും അപകടസാധ്യതകൾ പരമാവധി കുറക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുമായിരുന്നു നടപടി.

    സൈനിക, സുരക്ഷാ അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സങ്കീർണ്ണവും അപകടകരവുമായ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കുവൈത്ത് നാഷണൽ ഗാർഡ് ടീമുകളുടെ കഴിവിനെ ഈ പ്രവർത്തനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായും ജദാൻ അൽ ഫാദേൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwaitdrone
    News Summary - Drone that fell into fuel tank neutralized
    Similar News
    Next Story
    X