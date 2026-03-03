ദോഹ വെസ്റ്റ് പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ സ്റ്റേഷനിലെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഡ്രോൺ ഇടിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദോഹ വെസ്റ്റ് പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ സ്റ്റേഷനിലെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഡ്രോൺ ഇടിച്ചതായി വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് എഞ്ചിനീയർ ഫാത്മ അബ്ബാസ് ജവഹർ ഹയാത്ത് അറിയിച്ചു. സ്റ്റേഷന്റെ സുരക്ഷാ, സുരക്ഷാ സംഘം ഉടനടി പ്രതികരിച്ചു വിജയകരമായി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂവെന്നും ആർക്കും പരിക്കുകളില്ലന്നും ഹയാത്ത് വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈദ്യുതി, ജല സേവനങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ പൂർണ്ണ സന്നദ്ധത നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും ഉറപ്പുനൽകി.
