Madhyamam
    Kuwait
    3 March 2026 11:21 AM IST
    3 March 2026 11:21 AM IST

    ദോ​ഹ വെ​സ്റ്റ് പ​വ​ർ ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന ടാ​ങ്കി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഇ​ടി​ച്ചു

    ദോ​ഹ വെ​സ്റ്റ് പ​വ​ർ ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന ടാ​ങ്കി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഇ​ടി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദോ​ഹ വെ​സ്റ്റ് പ​വ​ർ ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന ടാ​ങ്കി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഇ​ടി​ച്ച​താ​യി വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ ഫാ​ത്മ അ​ബ്ബാ​സ് ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ, സു​ര​ക്ഷാ സം​ഘം ഉ​ട​ന​ടി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ല്ല​ന്നും ഹ​യാ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഏ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും നേ​രി​ടാ​ൻ പൂ​ർ​ണ്ണ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

