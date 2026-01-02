Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:17 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article


    എ​ട്ട് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് എ​ട്ട് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് പി​ടി​കൂ​ടി. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ട്ടു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Driving without a license
    Similar News
    Next Story
    X