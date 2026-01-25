Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 10:37 AM IST

    ഡ്രൈ​വി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് കെ​ട്ടി​ടം മാ​റ്റും

    ഡ്രൈ​വി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് കെ​ട്ടി​ടം മാ​റ്റും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഡ്രൈ​വി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് കെ​ട്ടി​ടം ഷു​വൈ​ഖി​ലെ പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​നു​വ​രി 25 മു​ത​ൽ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വിം​ഗ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് അ​വ​ബോ​ധ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ-​എ​സ്സ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഷു​വൈ​ഖി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന​ടു​ത്താ​ണ് പു​തി​യ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സേ​വ​ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മാ​റ്റ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

