    Kuwait
    Posted On
    9 Sept 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 11:11 AM IST

    ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണം; ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് 1179 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് 1,179 വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ. 180 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സു​ര​ക്ഷ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്ക്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ച് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 31,395 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്; 6,472. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ൽ 5,286, അ​ഹ്മ​ദി 5,022 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ജ​ഹ്റ​യി​ൽ 4,719 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ 2,317 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ​ക​ബീ​റി​ൽ 2,111 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത 79 പേ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ജ​ഹ്റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മാ​ത്രം 60 പേ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന് 2,042 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 29 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ജ​ഹ്റ​യി​ൽ നി​ന്ന് 40 പേ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 65 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​ര​യു​ന്ന 66 പേ​ർ, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യി​ല്ലാ​ത്ത 36 പേ​ർ, മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ 126 പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ, ര​ണ്ട് തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ, അ​സാ​ധാ​ര​ണ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി.

