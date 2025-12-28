Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:57 AM IST

    ഡ്രാ​ഗ് റേ​സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ഡ്രാ​ഗ് റേ​സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ, മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ ക്ല​ബി​ന്റെ റേ​സ​ർ​മാ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡ്രാ​ഗ് റേ​സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ, മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ റേ​സ​ർ​മാ​ർ മി​ക​ച്ച ഫ​ലം നേ​ടി​യ​താ​യി ടീം ​മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ദാ​വൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രോ-5.29 ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റേ​സ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ൽ ഒ​ഗാ​ബ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 5.8-ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് റേ​സി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​മാ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും അ​തേ സെ​ഗ്‌​മെ​ന്റി​ൽ ഫ​വാ​സ് അ​ൽ അ​വാ​ദി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി. ടീ​മി​ലെ മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ട്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​നി​ര റാ​ങ്കു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​താ​യും ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ദാ​വൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Drag Racing Championship; Kuwaiti stars with great performance
