Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഡോ. ​തോ​മ​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:44 AM IST

    ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ സ​ഭ പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ബി​ഷ​പ്പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ഹ്ര​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി സി​ബി പി.​ജെ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ബി​ഷ​പ്പി​നെ കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 60ാമ​ത് ഇ​ട​വ​ക ദി​ന​വും വ​ജ്ര ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഇ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ വി​വി​ധ മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് മു​ഖ്യ കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും.കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Dr. Thomas Abraham receives recognition
    Similar News
    Next Story
    X