Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    24 Sept 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:03 PM IST

    സൂ​പ്പ​ർ മെ​ട്രോ സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ ഡോ.​റേ​ച്ച​ൽ സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്തു

    സൂ​പ്പ​ർ മെ​ട്രോ സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ ഡോ.​റേ​ച്ച​ൽ സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്തു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സാ​ൽ​മി​യ ശാ​ഖ സൂ​പ്പ​ർ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ, പ്ര​ശ​സ്ത ഫി​സി​ക്ക​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ദ​ഗ്ദ ഡോ. ​റേ​ച്ച​ൽ സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും കു​വൈ​റ്റി​ലു​മാ​യി 29 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള ഡോ.​റേ​ച്ച​ലി​ന് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​ഞ്ചു​റി​ക​ൾ, മ​സി​ലു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രി​ക്കു​ക​ൾ, മ​സി​ൽ ടി​യ​ർ (പി​ള​ർ​പ്പ്), ഷോ​ൾ​ഡ​ർ വേ​ദ​ന, മ​സി​ൽ സ്പാ​സം, പു​റം​വേ​ദ​ന, ക​ഴു​ത്തു​വേ​ദ​ന, ഫ്രോ​സ​ൺ ഷോ​ൾ​ഡ​ർ, ആ​ർ​ത്രൈ​റ്റി​സ്, ടെ​ണ്ട​ണൈ​റ്റി​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​യി​ലും സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ച​യം ഉ​ണ്ട്.

    ന്യൂ​റോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ, ഹൃ​ദ​യ-​ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ വി​കാ​സ വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​മി​ത​വ​ണ്ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം, ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലും വി​ദ​ക്ദ​യാ​ണ്.

    ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തും, ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഡോ.​റേ​ച്ച​ൽ വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡോ.​റേ​ച്ച​ന്റെ ക​ൺ​സ​ൽ​ടേ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം ക്യാ​ഷ്ബാ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

