Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Nov 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:04 AM IST

    റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കാ​ർ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് വെ​ക്കേ​ണ്ട

    റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കാ​ർ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് വെ​ക്കേ​ണ്ട
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യു​ള്ള യൂ​സ്ഡ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലോ റോ​ഡ​രി​കി​ലോ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ൃത്തി​ക​ൾ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 207 അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഒ​രു വാ​ഹ​നം വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് വെ​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​ർ​ക്കി​ങ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. 60 ദി​വ​സം വ​രെ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അം​ഗീ​കൃ​ത ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഡീ​ല​ർ​മാ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

