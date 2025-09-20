Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:11 AM IST

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്; സ​ഹ​ൽ വ​ഴി യോ​ഗ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത സ​ഹ​ൽ ആ​പ് വ​ഴി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സേ​വ​നം ത​യാ​റാ​യി. റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും അ​പേ​ക്ഷാ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ പി​ശ​കു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് സേ​വ​നം. റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം വി​സ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സേ​വ​നം സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ നി​ര​സി​ക്ക​ലു​ക​ളും കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണി​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​യോ​ജി​ത ഇ-​ഗ​വേ​ണ​ൻ​സി​നാ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ​ന​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി സെ​ക്ട​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് സം​രം​ഭം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ സേ​വ​നം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

