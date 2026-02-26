Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    26 Feb 2026 8:44 AM IST
    Updated On
    26 Feb 2026 8:44 AM IST

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധം

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ദ​ന്ത​ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും പ്രാ​ക്ടീ​സ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് കെ.​എം.​എ​ൽ.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​ര​വും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ അ​വാ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രീ​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് പ്ര​ക്രി​യ​യും സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. തീ​രു​മാ​നം 2027 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

