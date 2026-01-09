Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Jan 2026 12:14 PM IST
    9 Jan 2026 12:14 PM IST

    ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്ക് കാരണമാകും; നെസ്‌ലെ തിരിച്ചുവിളിച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്

    ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്ക് കാരണമാകും; നെസ്‌ലെ തിരിച്ചുവിളിച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നെ​സ്‌​ലെ​യു​ടെ അ​റി​യി​പ്പി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് ചി​ല ബേ​ബി ഫു​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ്യ​ൻ (പി.​എ.​എ​ഫ്.​എ​ൻ) അ​റി​യി​ച്ചു. നെ​സ്‌​ലെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​രാ​ച്ചി​ഡോ​ണി​ക് ആ​സി​ഡ് (എ.​ആ​ർ.​എ) എ​ണ്ണ​യി​ൽ ‘സെ​റ്യൂ​ലൈ​ഡി​ന്റെ’ അം​ശം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഇ​ത് ഭ​ക്ഷ്യ വി​ഷ​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    മു​ല​പ്പാ​ലി​ന് പ​ക​രം കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നെ​സ്‌​ലെ ബേ​ബി ഫു​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ്പ​ന​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ഉ​ട​ൻ നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ്യ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച ബാ​ച്ച് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ണ്ണി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൂ​ക്ഷ്മാ​ണു​വാ​യ ബാ​സി​ല​സ് സെ​റി​യ​സ് എ​ന്ന ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ ചി​ല വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​വ​സ്തു​വാ​ണ് സെ​റ്യൂ​ലൈ​ഡ്. ഇ​ത് ഭ​ക്ഷ്യ​ജ​ന്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. മു​ല​പ്പാ​ലി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​ശ്യ ഫാ​റ്റി ആ​സി​ഡു​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബേ​ബി ഫു​ഡി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​യ അ​രാ​ച്ചി​ഡോ​ണി​ക് ആ​സി​ഡ് എ​ണ്ണ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ഷ​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    X