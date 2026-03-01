Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 March 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 10:06 AM IST

    മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​രു​ത്; സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​രു​ത്

    ഇ​വ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും സു​ര​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​വു​മാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​രു​ത്; സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​രു​ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളോ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ളോ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വും അം​ഗീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​വു​മാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വും അം​ഗീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

