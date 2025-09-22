Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​വി​ധ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:51 AM IST

    വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി മീ​ലാ​ദ് പ്രോ​ഗ്രാം

    text_fields
    bookmark_border
    വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി മീ​ലാ​ദ് പ്രോ​ഗ്രാം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​നൽ ക​മ്മി​റ്റി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ എ​വ​ർ ഗ്രീ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മൗ​ല​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​എം.​എ വ​ർ​ക്കിങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​മീ​ൻ മൗ​ല​വി ചേ​ക​ന്നൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഖാ​ലി​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ന​വാ​സ് മൗ​ല​വി പ​ന​വൂ​ർ, സു​ൽ​ഫി പെ​രി​ങ്ങ​മ്മ​ല, മു​നീ​ർ കു​നി​യ, കെ.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഷീ​ദ്, ഷി​ഹാ​ബ് കോ​ടൂ​ർ, സ​ലീം രാ​വു​ത്ത​ർ, സ​ക്കീ​ർ ക​ടു​വാ​പ്പാ​റ, സം​ഷാ​ദ് റ​ഷാ​ദി, ഷം​സീ​ർ നാ​സ​ർ, സ​ലീം തി​രൂ​ർ, മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ, സി​ദ്ദീ​ഖ് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി മാ​റ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് മു​സ്ലി​യാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഹ്മൂ​ദ് പെ​രും​ബ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദ​ഫ്മു​ട്ട്, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, മ​ദ്റ​സ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ദ് ഹ് ​ഗാ​നം, വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ബ​ന്ധ മ​ത്സ​രം,പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു. ഷ​ൻ​സ മ​ർ​യം, ഹാ​ദി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​യാ​ദ്, മി​സ്ന ന​ഫീ​സ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ​ഉ​സ്സ​മാ​ൻ, ഹാ​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​യാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​സി​ഹ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait newsMeelad programDKICC
    News Summary - DKICC Meelad program with various events
    Similar News
    Next Story
    X