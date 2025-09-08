Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:44 PM IST

    ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി മീ​ലാ​ദ് പ്രോ​ഗ്രാം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി മീ​ലാ​ദ് പ്രോ​ഗ്രാം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ. മൂ​സ മൗ​ല​വി ബാ​ഖ​വി, കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മൗ​ല​വി​ക്ക് ന​ൽ​കി ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ, സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഈ ​മാ​സം 18ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ എ​വ​ർ ഗ്രീ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മീ​ലാ​ദ് പ്രോ​ഗ്രാം. അ​മീ​ൻ മൗ​ല​വി ചേ​ക​ന്നൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. മ​ദ്റ​സ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ദ് ഹ് ​ഗാ​നം, വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ബ​ന്ധ മ​ത്സ​രം, ദ​ഫ്മു​ട്ട് എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Kuwait Newsmilad dayFlyer releaseDKICC
