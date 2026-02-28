ഡി.കെ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഇഫ്താർtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദക്ഷിണകേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഗൾഫ് ഘടകമായ ഡി.കെ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഇഫ്താർ അബ്ബാസിയ എവർഗ്രീൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. കന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് കെ.സി. റഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം മൗലവി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. റസാഖ് സഖാഫി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.അബ്ദുറഷീദ് മുസ്ലിയാർ മീനാട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു.
കെ.എച്ച്. മുഹമ്മദ്, ശിഹാബ് കോഡൂർ, ലത്തീഫ് എടയൂർ, അനസ് തങ്ങൾ, സംശാദ് റഷാദി വിളിചിക്കാല, സിദ്ദീഖ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി, നവാസ് മൗലവി പനവൂർ, അബ്ദുൽ റഷീദ് അബ്ബാസിയ, ഷാനുമോൻ, ഹൈദർ അലി നൂറാനി, നാസർ പട്ടാമ്പി, ഷെഫീഖ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി, കബീർ കക്കാട്ടിൽ, അൻസാരി പന്തളം, തോമസ് പള്ളിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മത സംഘടന നേതാക്കൾ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. സെക്രട്ടറി അലി മാറഞ്ചേരി സ്വാഗതവും നൗഫൽ മൗലവി പോരേടം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register