Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 1:49 PM IST

    ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ഫ്താ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ഫ്താ​ർ
    cancel
    camera_alt

    ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ്

    മു​സ്‍ലി​യാ​ർ മീ​നാ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദ​ക്ഷി​ണ​കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ഗ​ൾ​ഫ് ഘ​ട​ക​മാ​യ ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ഫ്താ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മൗ​ല​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. റ​സാ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ മീ​നാ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ശി​ഹാ​ബ് കോ​ഡൂ​ർ, ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ, അ​ന​സ് ത​ങ്ങ​ൾ, സം​ശാ​ദ് റ​ഷാ​ദി വി​ളി​ചി​ക്കാ​ല, സി​ദ്ദീ​ഖ് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, ന​വാ​സ് മൗ​ല​വി പ​ന​വൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് അ​ബ്ബാ​സി​യ, ഷാ​നു​മോ​ൻ, ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി നൂ​റാ​നി, നാ​സ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, ഷെ​ഫീ​ഖ് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, ക​ബീ​ർ ക​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, അ​ൻ​സാ​രി പ​ന്ത​ളം, തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ത സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി മാ​റ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ മൗ​ല​വി പോ​രേ​ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsIftar meetsgulf news malayalam
    News Summary - D.K.I.C.C. Kuwait National Committee Iftar
    Similar News
    Next Story
    X