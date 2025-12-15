Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:34 AM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​ന​ക്ക​ട​ത്ത്: ഒ​മ്പ​ത് പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൗ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    പ​രി​​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ ഫാ​മി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ഖ്യ സൂ​ത്ര​ധാ​ര​നെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പൗ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് പേ​രെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഡീ​സ​ൽ നി​റ​ച്ച 33 ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​തി​ന്റെ ബി​ല്ലു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൗ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൽ ദ​വാ​സും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ബ്ദ​ലി കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫാ​മി​ലെ കേ​​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​വി​ടെ ഡീ​സ​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സം​ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യം വി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ നു​വൈ​സീ​ബ് ക​ര അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഫാം ​ഉ​ട​മ​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

