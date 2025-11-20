Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Nov 2025 8:03 AM IST
    20 Nov 2025 8:03 AM IST

    സ​ബ്സി​ഡി ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നേ​രി​ടും

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബി​ല്ലി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം
    സ​ബ്സി​ഡി ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നേ​രി​ടും
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വ​പ്പാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബി​ല്ലി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.​

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, വ്യാ​പാ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ-​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ് ബി​ൽ എ​ന്ന് കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഷെ​രീ​ദ അ​ൽ മ​ഷൗ​ജ്‌​രി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് കൈ​മാ​റി. വി​യ​റ്റ്നാം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഫാം ​മി​ൻ ചി​ന്നു​മാ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ജി.​സി.​സി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 42-ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് മ​ന്ത്രി​മാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു.​സ​ബ്സി​ഡി ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ന​ർ​ഹ​ർ​ക്ക് മ​റി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് സ​ബ്സി​ഡി ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

