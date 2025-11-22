Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:34 AM IST

    ന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദി​യാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദി​യാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ജാ​ഫ​റ​ലി പ​രോ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​കാ​സ​വും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു നാ​ലാ​മ​ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം. ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഭ​വ​ന ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി, ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.​

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ന​ജാ​ത്ത് ഹു​സൈ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് തി​ങ്സി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നും ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ‘കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി വി​ക​സ​നം’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്. ബി.​ഐ.​എ​മ്മും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​മാ​യ ഡോ. ​മ​ന​ൽ അ​ലാ​ദ്‌​വാ​നി, കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് റി​സ​ർ​ച്ചി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ണ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ ഡോ. ​ജാ​ഫ​റ​ലി പ​രോ​ൾ, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഡി​റ്റ് സെ​ക്ട​റി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​യ്മാ​ൻ മൗ​സാ​വി, സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ പ്ലാ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് മ​ഹ്ദി, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഹൗ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി.​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല​ൻ​സാ​രി, ഡ​ബ്ല്യു.​എ.​സ്.​പി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മേ​ധാ​വി ഡോ. ​എ​സ്റ്റെ​ഫാ​നി​യ ടാ​പി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഡോ. ​ജാ​ഫ​റ​ലി പ​രോ​ൾ സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ൻ​സ​ർ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലും ഡാ​റ്റാ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സി​ലു​മു​ള്ള ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്രേ​ര​ക​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ.​ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ഡാ​റ്റാ​ധി​ഷ്ഠി​ത മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഡോ.​പ​രോ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:conferenceKuwait Newsinnovative ideasdigital transformation
    News Summary - Digital Transformation Conference as a platform for innovative ideas
    Similar News
    Next Story
    X