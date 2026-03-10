Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 March 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 10:41 AM IST

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മെ​യി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണം; കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ റെ​ക്കോ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​ര​ണ​ ല​ക്ഷ്യം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ട​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് വ​കു​പ്പ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. എം​ബ​സി​യു​ടെ അ​റി​യി​പ്പ് പ്ര​കാ​രം, കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ community.kuwait@mea.gov.in എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ-​മെ​യി​ൽ ചെ​യ്യ​ണം.

    പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി, മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ര്, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ഷ്യു ഡേ​റ്റ്, എ​ക്സ്‍പെ​യ​റി ഡേ​റ്റ്, കു​വൈ​ത്ത് വി​സ കോ​പ്പി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ റെ​ക്കോ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് എം​ബ​സി സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി ‘അ​റ​ബ് ടൈം​സ്’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.​അ​തേ​സ​മ​യം, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും കു​വൈ​ത്ത് വ്യോ​മ​പാ​ത അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലു​മാ​യി കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വി​സ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തി വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യാ​റാ​യ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു മാ​സ​വും കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു മാ​സ​വു​മാ​ണ് ദീ​ർ​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ദീ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റെ​സി​ഡ​ൻ​സി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യോ, പ്ര​ത്യേ​ക ഫീ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യോ വേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്ന​തും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28 മു​ത​ലാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. സം​ഘ​ർ​ഷം വൈ​കാ​തെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ

    പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി

    മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ര്, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ

    പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ഷ്യു ഡേ​റ്റ്, എ​ക്സ്‍പെ​യ​റി ഡേ​റ്റ്

    കു​വൈ​ത്ത് വി​സ കോ​പ്പി

    മെ​യി​ൽ community.kuwait@mea.gov.in

