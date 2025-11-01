Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവില ഉയർന്നിട്ടും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 9:00 AM IST

    വില ഉയർന്നിട്ടും ഇടപാടിൽ കുറവില്ല ഈ വർഷം ആദ്യ മൂന്നു പാദങ്ങളിൽ വിറ്റത് 12.3 ടൺ

    text_fields
    bookmark_border
    വില ഉയർന്നിട്ടും ഇടപാടിൽ കുറവില്ല ഈ വർഷം ആദ്യ മൂന്നു പാദങ്ങളിൽ വിറ്റത് 12.3 ടൺ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും സ്വ​ർ​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ക​ർ​ഷ​ണം കു​റ​യു​ന്നി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് 12.3 ട​ൺ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി വേ​ൾ​ഡ് ഗോ​ൾ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ 3.8 ട​ൺ, ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 4.6 ട​ൺ, മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 3.9 ട​ൺ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​ല്‍പ്പ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​ത്തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​നു​മെ​തി​രാ​യ സു​ര​ക്ഷി​ത നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. ആ​കെ വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ 61 ശ​ത​മാ​നം ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്. കോ​യി​ൻ വാ​ങ്ങി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ട്. സ്വ​ര്‍ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഡി​മാ​ന്‍ഡി​ല്‍ മൂ​ന്നി​ല്‍ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​വും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ലും, സ്വ​ര്‍ണ ബി​സ്‌​ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഡി​മാ​ന്‍ഡ് വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ബു​ള്ളി​യ​ൻ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ൾ 4.8 ട​ൺ ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലും സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി വേ​ൾ​ഡ് ഗോ​ൾ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 13.5 ട​ൺ സ്വ​ർ​ണം വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ ഇ​ടി​വി​ല്ല. റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വി​ല വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ വി​ല​യി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​ക്കി​ട​യി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Goldprices
    News Summary - Despite the increase in prices, there is no shortage of transactions. 12.3 tons were sold in the first three quarters of this year
    Similar News
    Next Story
    X