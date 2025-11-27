Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 11:12 AM IST

    ഉപപ്രധാനമന്ത്രി യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    ഉപപ്രധാനമന്ത്രി യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്‍യാ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസുഫ് സുഊദ് അസ്സബാഹ് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്‍യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യു.എ.ഇയിൽനടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യ ബന്ധം, പരസ്പര താൽപര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റൽ, വികസനത്തെ പിന്തുണക്കൽ, വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്തതായി യു.എ.ഇ ഔദ്യോഗിക വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    സംയുക്ത ഗൾഫ് സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ചർച്ചയിൽ വന്നു. അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹിന്റെ ആശംസകൾ ശൈഖ് ഫഹദ് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിച്ചു. യു.എ.ഇക്ക് കൂടുതൽ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിയും അറിയിച്ചു.കുവൈത്ത് അമീറിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് കുവൈത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വളർച്ചയും സമൃദ്ധിയും തുടരട്ടെ എന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:Gulf Newsdeputy prime ministerUAE presidentOfficial Meeting
